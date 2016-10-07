"Ак Барс" и "Югра" забросили 9 шайб на двоих

Казанский "Ак Барс" на выезде нанес поражение "Югре" из Ханты-Мансийска в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 6:3. Казанская команда одержала четвертую победу подряд и отстает от лидирующей в Восточной конференции "Магнитки" на одно очко. "Югра" потерпела второе поражение подряд и с 22 баллами занимает девятое место в турнирной таблице.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Ак Барс" (Казань) – 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Голы: Погоришный – 2 (Медведев), 3:10 – 1:0. Варфоломеев – 7 (Лапенков), 6:47 – 2:0. Малыхин – 4 (Жуков, Глинкин), 16:58 – 2:1. Эллиотт – 1 (бол., Секач, Захарчук), 36:41 – 2:2. Глинкин – 5 (бол., Малыхин), 39:52 – 2(cat). Попов – 4 (бол.), 41:48 – 2:4. Свитов – 5 (бол., Азеведо, Ткачев), 52:29 – 2:5. Анкудинов – 2 (Людучин, Радулов), 53:17 – 3:5. Попов – 5 (бол., Малыхин, Глинкин), 55:30 – 3:6.

Вратари: Фокин – Гарипов.

Штраф: 20 – 10.

Броски: 24 (9+7+8) – 28 (5+11+12).

Судьи: Беляев, Конц.

7 октября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".