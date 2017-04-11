"Ак Барс" и "Салават Юлаев" сыграют на предсезонном турнире в Нижнем Новгороде

Определился состав участников предсезонного турнира "Кубок губернатора Нижегородской области", сообщается на официальном сайте "Торпедо". Турнир пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 7 августа.
В нем примут участие шесть команд: "Торпедо" (Нижний Новгород), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Ак Барс" (Казань), "Спартак" (Москва), "Металлург" (Новокузнецк) и "Салават Юлаев" (Уфа). Турнир пройдет по круговой системе. Команды сыграют по одному матчу друг с другом и определят победителя и призеров.
Дополнительная информация
http://www.hctorpedo.ru/12945-opredelen-sostav-uchastnikov-kubka-gubernatora-2017.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter