"Ак Барс" и "Салават Юлаев" сыграют на предсезонном турнире в Нижнем Новгороде

Определился состав участников предсезонного турнира "Кубок губернатора Нижегородской области", сообщается на официальном сайте "Торпедо". Турнир пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 7 августа.

В нем примут участие шесть команд: "Торпедо" (Нижний Новгород), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Ак Барс" (Казань), "Спартак" (Москва), "Металлург" (Новокузнецк) и "Салават Юлаев" (Уфа). Турнир пройдет по круговой системе. Команды сыграют по одному матчу друг с другом и определят победителя и призеров.