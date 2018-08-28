12:49 | Хоккей — КХЛ

"Ак Барс" готовит обмен для Косова


Генеральный менеджер "Ак Барса"  Рафик Якубов отметил, что клуб хочет обменять права на нападающего Ярослава Косова. Он стал после минувшего сезона ограниченно свободным агентом.

– Косову было сделано предложение. Он его не принял, – цитирует РИА Новости Якубова. – Идет работа по нему. Пока предложения клуб не устраивают. Мы готовим обмен. Играть за нас он не будет.

Что касается новичка Пола Постмы, то мы изучали, смотрели его. Его приглашение – моя инициатива. У него 200 матчей в НХЛ. Нам нужен был такой атакующий защитник в большинстве.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180828/1140933542.html

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ