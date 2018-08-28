"Ак Барс" готовит обмен для Косова

Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов отметил, что клуб хочет обменять права на нападающего Ярослава Косова. Он стал после минувшего сезона ограниченно свободным агентом.

– Косову было сделано предложение. Он его не принял, – цитирует РИА Новости Якубова. – Идет работа по нему. Пока предложения клуб не устраивают. Мы готовим обмен. Играть за нас он не будет.

Что касается новичка Пола Постмы, то мы изучали, смотрели его. Его приглашение – моя инициатива. У него 200 матчей в НХЛ. Нам нужен был такой атакующий защитник в большинстве.