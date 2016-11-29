"Ак Барс" дома разгромил "Торпедо"

"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ крупно победил "Торпедо" - 5:0. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали пятую победу кряду. Для нижегородцев это поражение стало третьим подряд, в последних трех встречах подопечные Петериса Скудры забросили две шайбы при 13 пропущенных.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

Голы: Азеведо - 10 (Охтамаа, Секач), 19:01 - 1:0. Попов - 9 (Сидоров, Захарчук), 23:41 - 2:0. Глинкин - 7 (бол., Йордан, Яруллин), 26:08 - 3:0. Секач - 7 (Азеведо, Свитов), 31:14 - 4:0. Глухов - 3, 31:30 - 5:0.

Вратари: Гарипов - Касутин (Проскуряков, 31:30).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 34 (10+16+8) - 28 (5+13+10).

Судьи: Раводин, Соин.

29 ноября. Казань. "Татнефть Арена".