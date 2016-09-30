"Ак Барс" дома победил рижское "Динамо"

"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил рижское "Динамо" – 2:1. Решающую шайбу забросил нападающий Андрей Попов. Рижский клуб потерпел четвертое поражения кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) – "Динамо" (Рига) – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Маллен - 1 (бол., Гиллис), 15:28 - 0:1. Варнаков - 2 (Малыхин), 23:25 - 1:1. Попов - 3 (Мусин, Чибисов), 28:04 - 2:1.
Вратари: Гарипов - Седлачек (58:20).
Штраф: 10 - 6.
Броски: 24 (4+12+8) - 32 (15+10+7).
Судьи: Соин, Франо.
30 сентября. Казань. "Татнефть Арена".