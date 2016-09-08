21:58 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Ак Барс" дома победил "Динамо"

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"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Динамо" – 4:1. Для московского клуба это поражение стало третьим кряду после серии из пяти выигранных матчей на старте сезона.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Динамо" (Москва) – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Секач – 3 (Сидоров, Азеведо), 1:05 – 1:0. Галимов – 2 (Горовиков, Осипов), 28:46 – 1:1. Ткачев – 4 (Чибисов, Лукоянов), 49:55 – 2:1. Глинкин – 1 (бол., Захарчук), 54:04 – 3:1. Азеведо – 3 (Токранов, Секач), 59:08 – 4:1.

Вратари: Гарипов – Лазушин.

Штраф: 10 – 12.

Броски: 28 (10+7+11) – 26 (10+9+7).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

8 сентября. Казань. "Татнефть Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/regular/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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dg345dh

Ребят, бросайте курить! Тем более что сейчас это действительно легко, например у меня получилось 3а 2 дня. Теперь хочу поделиться этим со всеми, вот мой блог - http://u.to/08MyDw

23:59

ДИНАМО16

При счете 2 : 1 , удаляется Робинсон , тренеры опять доверяют обороняться худший паре защитников Динамо , у которых кофициент полезности минус 3 . При чем они опять присутстволи , а не играли и при четвертой шайбы . АУУУУУУУУУ Скопинцев или Орешкин - где выводы ? .

22:09

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