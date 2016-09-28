21:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Ак Барс" дома обыграл "Йокерит"

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"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Йокерит" – 4:2. Решающую шайбу забросил нападающий Иржи Секач.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Йокерит" (Хельсинки) - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Азеведо - 6 (бол., Токранов, Ткачев), 14:16 - 1:0. Керянен - 2 (бол., Лаюнен, Хишон), 30:25 - 1:1. Свитов - 4 (бол., Азеведо, Ткачев), 36:25 - 2:1. Секач - 5 (бол., Токранов, Азеведо), 41:27 - 3:1. Чибисов - 2, 47:43 - 4:1. Йоэнсуу - 3 (бол., Ниеми, Регин), 52:06 - 4:2.

Вратари: Галимов - Хелениус (51:22 - 52:06).

Штраф: 12 - 10.

Броски: 31 (7+10+14) - 29 (9+11+9).

Судьи: Бутурлин, Ержабек.

28 сентября. Казань. "Татнефть Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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