"Ак Барс" дома обыграл ЦСКА, Сорокин пропустил 6 шайб

"Ак Барс" дома одержал победу над ЦСКА (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев льда 3 (1+2) очка набрал Андрей Марков, на счету 39-летнего защитника победная шайба.

Отметим, что вратарь армейцев Илья Сорокин пропустил все шесть шайб, после чего был заменен на Ларса Юханссона.

При счете 5:4 в пользу казанцев судьи после видеопросмотра отменили шайбу форварда ЦСКА Кирилла Капризова. В эпизоде перед взятием ворот арбитры зафиксировали игру высоко поднятой клюшкой со стороны гостей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - ЦСКА - 6:4 (2:2, 2:2, 2:0)

Голы: Ландер - 9 (Бурмистров, Секач), 8:39 - 1:0. Шумаков - 17 (бол., Шалунов, Капризов), 10:26 - 1:1. Шалунов - 16 (Капризов), 13:29 - 1:2. Ткачев - 22 (бол., Марков, Азеведо), 16:52 - 2:2. Бурмистров - 2 (Глинкин), 23:21 - 3:2. Скотт - 6 (бол., Робинсон, Блажиевский), 28:18 - 3:3. Шалунов - 17 (бол., Науменков, Марченко), 31:39 - 3:4. Секач - 15 (Ландер), 35:27 - 4:4. Марков - 5 (бол., Клинкхаммер, Ландер), 41:14 - 5:4. Галиев - 11 (Марков, Ткачев), 45:08 - 6:4.

Вратари: Гарипов - Сорокин (Юханссон, 45:08, 56:24 - 56:49, 59:00).

Штраф: 20 - 12.

Броски: 31 (18+9+4) - 33 (6+20+7).

Судьи: Ержабек, Сидоренко.

23 января. Казань. "Татнефть Арена".