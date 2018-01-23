"Ак Барс" дома обыграл ЦСКА, Сорокин пропустил 6 шайб

"Ак Барс" дома одержал победу над ЦСКА (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев льда 3 (1+2) очка набрал Андрей Марков, на счету 39-летнего защитника победная шайба.
Отметим, что вратарь армейцев Илья Сорокин пропустил все шесть шайб, после чего был заменен на Ларса Юханссона.
При счете 5:4 в пользу казанцев судьи после видеопросмотра отменили шайбу форварда ЦСКА Кирилла Капризова. В эпизоде перед взятием ворот арбитры зафиксировали игру высоко поднятой клюшкой со стороны гостей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) - ЦСКА - 6:4 (2:2, 2:2, 2:0)
Голы: Ландер - 9 (Бурмистров, Секач), 8:39 - 1:0. Шумаков - 17 (бол., Шалунов, Капризов), 10:26 - 1:1. Шалунов - 16 (Капризов), 13:29 - 1:2. Ткачев - 22 (бол., Марков, Азеведо), 16:52 - 2:2. Бурмистров - 2 (Глинкин), 23:21 - 3:2. Скотт - 6 (бол., Робинсон, Блажиевский), 28:18 - 3:3. Шалунов - 17 (бол., Науменков, Марченко), 31:39 - 3:4. Секач - 15 (Ландер), 35:27 - 4:4. Марков - 5 (бол., Клинкхаммер, Ландер), 41:14 - 5:4. Галиев - 11 (Марков, Ткачев), 45:08 - 6:4.
Вратари: Гарипов - Сорокин (Юханссон, 45:08, 56:24 - 56:49, 59:00).
Штраф: 20 - 12.
Броски: 31 (18+9+4) - 33 (6+20+7).
Судьи: Ержабек, Сидоренко.
23 января. Казань. "Татнефть Арена".
finiks
Казань показала сегодня такой хоккей,какой и должен быть-жестким,контактным.И мальчикам-фигуристам из СКА и ЦСКА-это не понраву.Судьям, на период плей-офф, надо перестраиваться.
23:42
aleksart-spb
а то что проиграли это гут))
23:20
aleksart-spb
конявые если проигрывают ,всегда судьй виновны,танцору всегда что-то мешает!хе-хе
23:19
bond1951
судейкин беспредел продолжается отменять чистую шайбу и вытаскивать свою же ошибку в оправдание..........
23:10
andrey62
При чем тут судьи,если мы не играем,не забиваем и не можем играть в большинстве! Никитин в отставку!
22:58
Singbеrt7
Матрасы испортили игру, барсы целый период играли в меньшинстве, 20 минут. Как так можно судить, это ж не балет?!
22:42
Иван-крестьянский сын
Судьи вытирают ноги об ЦСКА не только в футболе! Прям какой-то заговор против армейского спорта...
22:27
Rane23
черти полосатые игру испоганили
22:21