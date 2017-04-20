"Ак Барс" договорился с Яруллиным о новом контракте

"Ак Барс" договорился о подписании нового контракта с защитником Альбертом Яруллиным сроком на один год. В минувшем сезоне 23-летний Яруллин провел за "Ак Барс" 15 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка. Текущий контракт защитника истекает 30 апреля.

- Яруллин остается в "Ак Барсе", хотя были предложения из других клубов, - цитирует ТАСС агента игрока Гари Гринстина. - Контракт будет рассчитан на один год. Мы все обговорили с Шамилем Хуснутдиновым (директор "Ак Барса"). Соглашение будет подписано в ближайшее время.