"Ак Барс": "Билялетдинов – это "несколько" больше, чем 10 процентов успеха"

Пресс-служба "Ак Барса" в отчете о победе в шестом матче 1/4 финала Кубка Гагарина над "Авангардом" (5:0, 4-2), которая позволила казанцам выйти в финал "Востока", вспомнила слова владельца футбольного "Спартака" Леонида Федуна о вкладе тренера в успех команды. По мнению пресс-службы, доля Зинэтулы Билялетдинова в успехе команды несколько выше, а богатейший опыт игрока и победное мастерство позволяют ему покорять новые и новые вершины.

– Владелец футбольного "Спартака" Леонид Федун как то бросил фразу, что тренер – это "десять процентов успеха", – говорится в отчете "Ак Барса". – Какое счастье, что доля нашего наставника в успехе команды, мягко говоря, несколько выше. Богатейший опыт игрока, победное мастерство Билла позволяет ему покорять новые и новые вершины. Да, в составе его нынешней команды нет звезд формата Морозова и Зарипова. Но есть жадное до побед племя, готовое отдать все ради своего наставника. Ради своего города и своего клуба. Ради своей чести…Спасибо, мэтр, спасибо, парни! Идем на Урал. Данис, до встречи…