Агентство Бабаева завершило сотрудничество с профсоюзом хоккеистов КХЛ

Агент Шуми Бабаев в своем Инстаграме заявил о прекращении сотрудничества своего агентства с профсоюзом хоккеистов КХЛ. Он отметил, что под руководством Андрея Коваленко организация лиги не отвечает требованиям хоккеистов.

"Агентская компания Шуми Бабаева выступает с официальным уведомлением о завершении сотрудничества наших игроков с профсоюзом хоккеистов, которым руководит Андрей Коваленко. Мы уверены в том, что способны решать все вопросы по защите прав наших игроков без поддержки этого профсоюза! Считаем работу профсоюзной организации, в последнее время не отвечающей требованиям хоккеистов и заточенную на финансовую составляющую. А также требуем вернуть 0,5% из 1% полученных от Игроков в качестве накоплений в фонд игрока", – говорится в сообщении.