Агент Зарипова подтвердил расторжение контракта игрока с "Ак Барсом"

Юрий Николаев, представляющий интересы форварда Даниса Зарипова, подтвердил "СЭ" информацию о расторжении контракта игрока с "Ак Барсом". Ранее 36-летний нападающий был дисквалифицирован ИИХФ на два года за употребление допинга.

– В силу сложившихся обстоятельств контракт Зарипова с "Ак Барсом" был расторгнут, – заявил Николаев. – Это было сделано по инициативе обеих сторон. Что касается апелляции по поводу дисквалификации, она будет подана сегодня или завтра. По ней будут работать лучшие юристы. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что двухлетний контракт с "Ак Барсом" Зарипов подписал в июле. Сам хоккеист говорил, что может продолжить карьеру за океаном.

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Зарипов виноват. Но он не виноват