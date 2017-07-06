Агент: "Зарипов близок к заключению контракта с "Ак Барсом"

Агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Даниса Зарипова, заявил, что игрок в ближайшее время подпишет контракт с "Ак Барсом". Ранее сообщалось, что казанцы предложили 36-летнему хоккеисту соглашение на два года.

– Стороны близки к подписанию двухлетнего контракта, – цитирует ТАСС Николаева.

Зарипов выступал за казанский клуб с 2001 по 2013 год, после чего провел четыре года в магнитогорском "Металлурге". В этом году его контракт с "Магниткой" истек, и он покинул команду. Всего в КХЛ он провел 476 матчей, в которых набрал 451 (199+252) очко. В чемпионатах России на его счету 256 (121+135) очков в 436 встречах. Отметим, что в составе двух клубов он выиграл четыре Кубка Гагарина.