Агент связал возвращение Романа Любимова в ЦСКА с желанием сыграть на Олимпиаде

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего Романа Любимова, рассказал о том, почему бывший нападающий "Филадельфии" решил вернуться в ЦСКА. Ранее армейский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с форвардом.

– Шансы на то, что Роман мог остаться в "Филадельфии", были – клуб сделал ему предложение, – цитирует ТАСС Чистякова. – В рамках дополнительных переговоров были некоторые подвижки в лучшую сторону для игрока. Но потом Роман, взвесив все "за" и "против", и с учетом олимпийского сезона и большого желания попасть в сборную, принял решение вернуться в Россию.

Напомним, что Любимов уже выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 год. В составе армейцев он стал победителем чемпионата России. Перед началом сезона-2016/17 он перешел в НХЛ, подписав однолетний контракт с "Флайерз". В "Филадельфии" он провел 47 матчей, набрав 6 (4+2) очков.