Агент Сорокина о переходе в "Айлендерс": "Это неправда"

Агент вратаря Ильи Сорокина Шуми Бабаев прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в "Айлендерс" по окончании сезона.

- Это неправда. Он доиграет до конца контракта без вариантов. Такой вопрос не обсуждался и не обсуждается, - сказал агент. - Мы не обращались в ЦСКА, даже мысли такой не было. Чтобы получить трансфер, нужно соответствующий запрос сделать за 16 месяцев. А как ЦСКА отпустит своего вратаря? Это возможно, только если армейцы отпустят. Но Илья никогда не поднимал такую тему. (Игорь Еронко)

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