Агент Шалунова не уверен, что игроку сейчас стоит переходить в "Чикаго"

Представители форварда "Сибири" Максима Шалунова готовы к переговорам с "Чикаго" о переходе игрока, сообщает The Athletic. Контракт с клубом из Новосибирска у 23-летнего хоккеиста заканчивается в этом году. Ранее сообщалось, что американский клуб заинтересован в приглашении россиянина в команду.

Агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что обсудит с Шалуновым вариант с переходом в "Чикаго", однако считает, что это не самый лучший вариант для его клиента в данный период его карьеры.

Шалунов был выбран в четвертом раунде драфта НХЛ в 2011 году. В КХЛ форвард играет с 2010 года и за это время провел 162 встречи в лиге, в которых набрал 78 (42+36) очков.