Агент: "Руководство КХЛ заверило, что "Адмирал" все выплатит легионерам"

Алеша Пилко, агент хоккеистов Мартена Сен-Пьера, Джонатона Блума, Джеймса Райта, Роберта Саболича и Шейона Моррисонна, выступавших в прошлом сезоне за "Адмирал", прокомментировал заявления ВРИО губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

Напомним, Тарасенко заявил, что "Адмирал" обанкротили, чтобы ничего не выплачивать легионерам, перед которыми до сих пор есть задолженности. Отметим, что у Блума возникли проблемы с налоговой службы США, требующей отчислений от положенной ему суммы, из которой он получил лишь небольшую часть.

- После странного заявления губернатора я прилетел в Москву, чтобы встретиться с высшим руководством КХЛ. Руководство дало все гарантии, что все договоренности между хоккеистами и клубом будут выполнены. В лиге меня заверили, что игроки свои деньги получат.

Я не знаю, почему губернатор это сказал. Но меня больше удивило то, что профсоюз как бездействовал, так и бездействует, никак не отреагировав на заявление. Для меня и так было очевидно, насколько это бесполезная организация, но тут все прямо говорит само за себя. Разумеется, мои клиенты больше не будут иметь с профсоюзом никаких дел.

(Игорь Еронко)

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