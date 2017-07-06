Агент: "Переход Зарипова в "Ак Барс" может случиться в любое время"

Агент нападающего Даниса Зарипова Юрий Николаев подтвердил информацию о том, что игрок скоро может заключить двухлетнее соглашение с "Ак Барсом". Зарипов выступал за казанцев с 2001 по 2013 год, после чего провел четыре года в магнитогорском "Металлурге".

– Да, могу подтвердить, – сказал Николаев. – Переход может случиться в любое время. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

В этом году его контракт с "Магниткой" истек, и он покинул команду. Всего в КХЛ он провел 476 матчей, в которых набрал 451 (199+252) очко. В чемпионатах России на его счету 256 (121+135) очков в 436 встречах. Отметим, что в составе двух клубов он выиграл четыре Кубка Гагарина.