Агент Налимова: "Иван покинул "Салават", потому что Метсола любит проводить 90 процентов матчей"

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы голкипера Ивана Налимова, прокомментировал уход его клиента из "Салавата Юлаева".

– Налимов покинул "Салават", потому что Метсола, которого взяли на роль первого номера, любит проводить 90 процентов матчей. Это не устроило Ивана, поэтому договорились о расторжении контракта. Предложений у него пока нет, - сказал Бабаев.

23-летний Налимов перебрался в Уфу в декабре 2017 года и провел за "Салават" 6 матчей в регулярке и три – в плей-офф. Накануне контракт с вратарем был расторгнут по соглашению сторон. (Евгений БЕЛОУСОВ)