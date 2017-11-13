Агент Локтионова: "Локомотив" договорился о контракте с Андреем две недели назад"

Игорь Ларионов, агент нападающего "Локомотива" Андрея Локтионова, отметил, что у форварда все мысли о том, чтобы он влился в состав и помог команде успешно выступить в плей-офф. Сегодня спортсмен подписал с железнодорожниками двухлетнее соглашение.

– Договор был уже на столе две недели назад, просто клуб ждал возможности, чтобы не превысить потолок зарплат, – цитирует ТАСС Ларионова. – Сам он тренируется в Ярославле уже три недели.

Важно, что человек сейчас будет играть, а все остальное – это вчерашний день. Теперь у него все мысли о том, чтобы он влился в состав и помог команде успешно выступить в плей-офф.

Напомним, что последние три сезона Локтионов выступал за "Локомотив", в межсезонье подписал просмотровый контракт с "Лос-Анджелесом", но калифорнийский клуб не стал предлагать ему полноценное соглашение. В прошлом сезоне форвард набрал 27 (12+15) очков в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, и 12 (4+8) очков в 15 встречах плей-офф.