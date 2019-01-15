Агент: "Косов будет играть в Европе"

Известный хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы хоккеиста Ярослава Косова, в разговоре с "СЭ" прокомментировал ситуацию с уходом из "Нефтехимика". Ранее в СМИ появилась информация о том, что 25-летний форвард устроил дебош в одном из отелей Казани.

– Косов будет играть в Европе, – заявил Николаев. – У него есть 5-6 вариантов. Ситуацию с инцидентом в Казани комментировать не готов.

За "Нефтехимик" трекратный обладатель Кубка Гагарина провел 4 матча, ранее в этом сезоне выступал за "Спартак", куда был обменян из "Ак Барса". В мае после празднования чемпионства казанского клуба Косов был задержал сотрудниками ДПС за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. (Евгений Белоусов)​