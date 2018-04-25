Агент игрока: "Мы будем требовать, чтобы КХЛ запретила "Адмиралу" регистрировать новичков"

Словенский агент Алеша Пилко, представляющий интересы американского защитника Джонатона Блума, рассказал "СЭ", что его клиент получил последнюю зарплату в "Адмирале" в сентябре прошлого года. Американский игрок выступал за команду с сентября по декабрь 2017 года.



- Джонатон Блум, мой клиент, получил последнюю зарплату в "Адмирале" в сентябре. С тех пор – ни копейки, - рассказал Пилко. - Мы не раз обращались в профсоюз игроков КХЛ. Но это абсолютно бесполезно. Они не делают ровным счетом ничего. Только собирают деньги. От этой организации больше вреда, чем пользы.



Естественно, пришлось обращаться напрямую в КХЛ. Мы подали соответствующее заявление. Его рассмотрели. И лига обязала "Адмирал" выплатить все до 15 апреля. Все до копейки. Но они не выплатили ничего. Естественно, мы сразу подали еще одно заявление. Надеемся, что арбитраж рассмотрит его на следующей неделе. Мы будем требовать, чтобы КХЛ запретила "Адмиралу" регистрировать новичков. Чтобы у них не было права соответствующей подписи.

Полная версия беседы с Пилко