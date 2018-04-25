Агент Джонатона Блума: "В Швейцарии нет такой жести, как в КХЛ"

Словенский агент Алеша Пилко, представляющий интересы американского защитника Джонатона Блума, рассказал "СЭ" о том, что его клиент не может оплатить лечение ребенка, так как до сих пор не получил зарплату от "Адмирала". Американский игрок выступал за владивостокскую команду с 2015 по 2017 год.



- Как вы думаете, почему топовые североамериканцы стали в массовом порядке предпочитать Швейцарию? Потому что там такой жести просто быть не может, - рассказал Пилко.

Я пытался вызволить Блума из "Адмирала". Но клуб шел в отказ. Правда, в конце концов все разрешилось. Сошников понимал, что так для ребят будет лучше. Мы вздохнули с облегчением. При этом в "Сочи" у того же Блума все было в полном порядке. И сыграл он за них здорово.

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