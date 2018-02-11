18:54 11 февраля | Хоккей — КХЛ

Агент: девушка защитника "Адмирала" разбилась в авиакатастрофе в Подмосковье

Дарья Толмасова была на борту самолета "Ан-148", потерпевшего крушение в Подмосковье. Фото instagram.com/shumi_agency
Дарья Толмасова была на борту самолета "Ан-148", потерпевшего крушение в Подмосковье. Фото instagram.com/shumi_agency
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Агент Шуми Бабаев в своем Инстаграме сообщил, что девушка защитника "Адмирала"  Сергея Ильина Дарья Толмасова была на борту самолета "Ан-148", потерпевшего крушение в Подмосковье. 

Самолет с 71 человеком на борту разбился после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Издание "Урал 56" опубликовало список погибших, среди них есть имя Дарьи Толмасовой.

"В нашей семье случилось страшное горе. Сегодня в результате авиакатастрофы на борту самолета следовавшего из Москвы в Орск погибла подруга нашего защитника "Адмирала" Сергея Ильина Дарья Толмасова. Ей было всего 22 года. Мы выражаем самые глубокие соболезнования нашему другу и его семье... Сережа, держись и крепись", - написал Бабаев.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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slava_l

2 Besedin Dmitry А если плавать умеешь?

20:52 11 февраля

slava_l

Кстати, на дорогах давят народу на порядок больше, чем погибают в авиакатастрофах.

20:44 11 февраля

slava_l

Земля пухом всем, летевшим на этом самолёте. 2 Бней Иегуда Как-то летел из Новосибирска в Москву по работе, так со мной рядом сидела пожилая пара, и, когда самолёт выкатился на взлётку, они истово перекрестились, а я не удержался, и пропел бессмертную строчку из репертуара Юрия Антонова: "Давай обнимемся у трапа, мы не увидимся уже!" Жалко не сфоткал их физиономии, хехе.

20:42 11 февраля

Besedin Dmitry

Кому суждено утонуть,в авиакатастрофе не погибнет...

19:57 11 февраля

Thomas_Boy_

Жаль девчонку...

19:56 11 февраля

Бней Иегуда

Всегда мечтал из Москвы до Владика прокатиться.))

19:46 11 февраля

Бней Иегуда

Вот поезд моя тема.) Супер!) Или круизный лайнер.)

19:44 11 февраля

rusfed 2.0

Земля пухом всем пассажирам

19:26 11 февраля

Электросталец

смочка, 1,5 суток на поезде ло Орска или 2,5 часа на самолете

19:26 11 февраля

Щас спою

Бней Иегуда дол...б

19:23 11 февраля

Бней Иегуда

Самолёт это вапще транспорт для самоубийц, каждый полёт как у камикадзе, повезёт - не повезёт.))

19:22 11 февраля

Бней Иегуда

Чёт в России слишком часто самолёты падают. Татарстан, Ростов, Сочи, Подмосковье, каждый год какая-то катастрофа... Нафиг эти самолёты, уж лучше на Аэробусе или Боинге, а ещё лучше вообще не летать, на поезде хоть шансы есть, а тут тютю.))

19:20 11 февраля

цска 19781978

Какая разница сколько лет погибшему, я за всех переживаю, это же кому то близкие люди мамы, папы, бабушки и тд, очень жалко всех, это такое горе ++++

19:14 11 февраля

pirat1974

Какая разница сколько лет погибшему, я за всех переживаю, это же кому то близкие люди мамы, папы, бабушки и тд, очень жалко всех, это такое горе

19:04 11 февраля

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