Агент: девушка защитника "Адмирала" разбилась в авиакатастрофе в Подмосковье

Дарья Толмасова была на борту самолета "Ан-148", потерпевшего крушение в Подмосковье. Фото instagram.com/shumi_agency

Агент Шуми Бабаев в своем Инстаграме сообщил, что девушка защитника "Адмирала" Сергея Ильина Дарья Толмасова была на борту самолета "Ан-148", потерпевшего крушение в Подмосковье.

Самолет с 71 человеком на борту разбился после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Издание "Урал 56" опубликовало список погибших, среди них есть имя Дарьи Толмасовой.

"В нашей семье случилось страшное горе. Сегодня в результате авиакатастрофы на борту самолета следовавшего из Москвы в Орск погибла подруга нашего защитника "Адмирала" Сергея Ильина Дарья Толмасова. Ей было всего 22 года. Мы выражаем самые глубокие соболезнования нашему другу и его семье... Сережа, держись и крепись", - написал Бабаев.