Агент: девушка защитника "Адмирала" разбилась в авиакатастрофе в Подмосковье

Агент Шуми Бабаев в своем Инстаграме сообщил, что девушка защитника "Адмирала" Сергея Ильина Дарья Толмасова была на борту самолета "Ан-148", потерпевшего крушение в Подмосковье.
Самолет с 71 человеком на борту разбился после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Издание "Урал 56" опубликовало список погибших, среди них есть имя Дарьи Толмасовой.
"В нашей семье случилось страшное горе. Сегодня в результате авиакатастрофы на борту самолета следовавшего из Москвы в Орск погибла подруга нашего защитника "Адмирала" Сергея Ильина Дарья Толмасова. Ей было всего 22 года. Мы выражаем самые глубокие соболезнования нашему другу и его семье... Сережа, держись и крепись", - написал Бабаев.
В нашей семье случилось страшное горе...Сегодня в результате авиакатастрофы на борту самолёта следовавшего из Москвы в Орск погибла подруга нашего защитника "Адмирала" Сергея Ильина Дарья Толмасова...Ей было всего 22 года...Мы выражаем самые глубокие соболезнования нашему другу и его семье...Серёжа, держись и крепись ...
slava_l
2 Besedin Dmitry А если плавать умеешь?
20:52 11 февраля
slava_l
Кстати, на дорогах давят народу на порядок больше, чем погибают в авиакатастрофах.
20:44 11 февраля
slava_l
Земля пухом всем, летевшим на этом самолёте. 2 Бней Иегуда Как-то летел из Новосибирска в Москву по работе, так со мной рядом сидела пожилая пара, и, когда самолёт выкатился на взлётку, они истово перекрестились, а я не удержался, и пропел бессмертную строчку из репертуара Юрия Антонова: "Давай обнимемся у трапа, мы не увидимся уже!" Жалко не сфоткал их физиономии, хехе.
20:42 11 февраля
Besedin Dmitry
Кому суждено утонуть,в авиакатастрофе не погибнет...
19:57 11 февраля
Thomas_Boy_
Жаль девчонку...
19:56 11 февраля
Бней Иегуда
Всегда мечтал из Москвы до Владика прокатиться.))
19:46 11 февраля
Бней Иегуда
Вот поезд моя тема.) Супер!) Или круизный лайнер.)
19:44 11 февраля
rusfed 2.0
Земля пухом всем пассажирам
19:26 11 февраля
Электросталец
смочка, 1,5 суток на поезде ло Орска или 2,5 часа на самолете
19:26 11 февраля
Щас спою
Бней Иегуда дол...б
19:23 11 февраля
Бней Иегуда
Самолёт это вапще транспорт для самоубийц, каждый полёт как у камикадзе, повезёт - не повезёт.))
19:22 11 февраля
Бней Иегуда
Чёт в России слишком часто самолёты падают. Татарстан, Ростов, Сочи, Подмосковье, каждый год какая-то катастрофа... Нафиг эти самолёты, уж лучше на Аэробусе или Боинге, а ещё лучше вообще не летать, на поезде хоть шансы есть, а тут тютю.))
19:20 11 февраля
цска 19781978
Какая разница сколько лет погибшему, я за всех переживаю, это же кому то близкие люди мамы, папы, бабушки и тд, очень жалко всех, это такое горе ++++
19:14 11 февраля
pirat1974
Какая разница сколько лет погибшему, я за всех переживаю, это же кому то близкие люди мамы, папы, бабушки и тд, очень жалко всех, это такое горе
19:04 11 февраля