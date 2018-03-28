21:07 | Хоккей — КХЛ

Агент Дацюка опроверг слухи о возвращении форварда в "Детройт"

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Агент нападающего СКА  Павла Дацюка Дэн Мильштейн опроверг слухи о том, что 39-летний форвард вернется в "Детройт". Ранее появилась информация, что Дацюк вернется в НХЛ на сезон-2018/19. В интервью Sportsnet Мильштейн сказал, что эта информация не имеет ничего общего с правдой.

Напомним, что Дацюк вернулся в Россию из НХЛ в 2016 году. Контракт игрока со СКА рассчитан до конца апреля 2018 года.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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karlikf1

Глупость какая. Неужели в Америке нет игроков, чтобы они "ложили глаз" на 40-летнего ветерана из России?

21:39

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