Агент: "Дацюк не завершит карьеру и ждет олимпийского сезона"

Агент нападающего СКА Павла Дацюка Дэн Милстен в своем "Твиттере" опроверг информацию о возможном завершении карьеры 38-летнего хоккеиста. Ранее обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер со ссылкой на надежные источники сообщил, что Дацюк рискует в ближайшее время по состоянию здоровья остаться вне большой игры.

– Слухи, что Павел завершит карьеру, – абсолютно ложные, – написал Милстен. – Мы с нетерпением ждем следующего сезона и будем конкурировать на Олимпиаде.

38-летний хоккеист из-за травмы колена в последний раз выходил на лед 12 марта в матче серии плей-офф против московского "Динамо". В минувшем сезоне Дацюк провел 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 34 (12+22) очка. В плей-офф он записал на свой счет 8 (3+5) очков.

Игорь Рабинер: "Дацюк может завершить карьеру" //

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