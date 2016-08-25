Агент Антропова: "Николая не будет в "Барысе". Он завершил карьеру"

Агент нападающего Николая Антропова Шуми Бабаев прокомментировал информацию о том, что его клиент может подписать контракт с "Барысом".

– Это неправда, и я не знаю, кто запустил эту информацию. Антропов не собирается возобновлять карьеру, он закончил, – отметил Бабаев.

36-летний Антропов, выбранный на драфте НХЛ-1998 под общим 10-м номером, провел 788 матчей в НХЛ за "Торонто", "Рейнджерс", "Атланту" и "Виннипег", набрав 465 (193+272) очков, а также 101 игру в КХЛ, отметившись 64 (18+46) результативными баллами. (Игорь ЕРОНКО)