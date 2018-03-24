Афиногенов заявил, что находится на стадии обсуждения своего будущего с "Витязь"

Нападающий "Витязя" Максим Афиногенов после товарищеского матча против московского "Динамо" (3:6) отметил, что его команда провела не самый лучший свой матч. Форвард также добавил, что он находится на стадии обсуждения своего будущего с "богатырями".

– Не самый лучший матч провели свой, только в третьем периоде собрались, – цитирует "РИА Новости" Афиногенова. – Пусть сезон уже закончен, но если выходишь на лед – надо играть. Главный тренер "Витязя" Валерий Белов сказал, что я сам захотел сыграть сегодня? Ничего удивительного здесь нет, просто я люблю играть в хоккей. Насчет будущего своего пока ничего не могу сказать, мы обсуждаем с клубом. Мы на стадии обсуждения, все узнаете.