Афиногенов вернулся в "Динамо"

Московское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о возвращении нападающего Максима Афиногенова. Соглашение с 38-летним хоккеистом рассчитано на два года.
С 2013 года он выступал за "Витязь". В прошлом сезоне набрал 36 (16+20) очков в 47 встречах регулярного чемпионата КХЛ. Он является воспитанником "Динамо" и играл за столичный клуб с 1995 по 1999 год, после чего перебрался в НХЛ. В КХЛ он провел 408 матчей и набрал 232 (109+123) очка.
⚠️Спустя 13 лет "Безумный Макс" возвращается в родной клуб! ⚠️– ХК "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 17 мая 2018 г.
Максим Афиногенов заключил контракт с московским "Динамо" на два года!
С возвращением, Максим! https://t.co/wyCEbdBuKo#МыДинамо pic.twitter.com/ZeX4I1JuLb
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afino61
немного старая "новость". макс красавчик - красиво закольцовывает карьеру на роДной клуб. имхо , надо было его брать сразу , как он стал не нужен ске. настоящий Динамовец и мой любимый игрок.
11:51