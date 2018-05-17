Афиногенов вернулся в "Динамо"

Московское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о возвращении нападающего Максима Афиногенова. Соглашение с 38-летним хоккеистом рассчитано на два года.

С 2013 года он выступал за "Витязь". В прошлом сезоне набрал 36 (16+20) очков в 47 встречах регулярного чемпионата КХЛ. Он является воспитанником "Динамо" и играл за столичный клуб с 1995 по 1999 год, после чего перебрался в НХЛ. В КХЛ он провел 408 матчей и набрал 232 (109+123) очка.