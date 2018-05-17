11:28 | Хоккей — КХЛ

Афиногенов вернулся в "Динамо"

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Московское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о возвращении нападающего Максима Афиногенова. Соглашение с 38-летним хоккеистом рассчитано на два года.

С 2013 года он выступал за "Витязь". В прошлом сезоне набрал 36 (16+20) очков в 47 встречах регулярного чемпионата КХЛ. Он является воспитанником "Динамо" и играл за столичный клуб с 1995 по 1999 год, после чего перебрался в НХЛ. В КХЛ он провел 408 матчей и набрал 232 (109+123) очка.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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afino61

немного старая "новость". макс красавчик - красиво закольцовывает карьеру на роДной клуб. имхо , надо было его брать сразу , как он стал не нужен ске. настоящий Динамовец и мой любимый игрок.

11:51

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