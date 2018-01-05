Афиногенов извинился перед болельщиками "Витязя" за разгром от ЦСКА

Капитан "Витязя" Максим Афиногенов извинился перед болельщиками за разгромное поражение от ЦСКА (0:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он также выразил надежду, что фанаты продолжат поддерживать команду.

– Спасибо болельщикам, что они пришли, к сожалению, не получилось их поздравить, но это хоккей. В первом периоде в принципе были ключевые моменты, когда мы четыре раза выходили два в одного и могли забить, тогда игра повернулась бы в другую сторону, – сказал в эфире клубного телевидения Афиногенов. – Хочу извиниться перед болельщиками за эту игру, что мы даже одного гола не забили при полном стадионе. Хотелось бы, чтобы и дальше приходили и болели. Я знаю, что фанаты у нас преданные и нас любят.