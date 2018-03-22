Афиногенов и Гимаев провели мастер-класс для Шишкиной

Игроки "Витязя" Максим Афиногенов и Сергей Гимаев провели мастер-класс для игры в хоккей для девушек. Среди участниц – двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.

– Я вот на коньках не часто стою, – приводит сайт "Витяза" слова Шишкиной. – Сложно мне пока подружиться с коньками и клюшкой. Хотя опробовала лед с большим удовольствием. Отпросилась с тренировки, а мой тренер без восторга отреагировала на пропуск занятия. Так что все-таки придется возвращаться на воду.