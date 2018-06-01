"Адмирал" закрыл все долги перед хоккеистами за прошлый сезон

Как стало известно "СЭ", "Адмирал" полностью рассчитался по всем долгам перед хоккеистами за прошлый сезон. Напомним, ранее у владивостокского клуба были серьезные проблемы с зарплатой игроков, которая вызвала большие перемены в составе. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

В прошедшем сезоне "Адмирал" занял 11 место в регулярном чемпионате Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.

Ранее в интервью "СЭ" генеральный директор клуба Сергей Сошников заявил, что новый сезон "Адмирал" начнет без долгов.