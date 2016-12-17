"Адмирал" забросил семь шайб в ворота "Нефтехимика"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" обыграл на домашнем льду "Нефтехимик" со счетом 7:5. Этим матчем команда из Владивостока прервала серию из четырех поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 7:5 (3:1, 2:3, 2:1)

Голы: Волченков – 1 (мен., Саюстов, Григорьев), 8:38 – 1:0. Макаров – 4 (Столяров, Полыгалов), 15:57 – 1:1. Макаренко – 2 (Ткачев), 17:15 – 2:1. Лугин – 10 (Григорьев), 19:00 – 3:1. Гюнге – 14 (бол., Секстон, Брюле), 23:50 – 3:2. Саболич – 14 (бол., Ткачев, Бартулис), 25:20 – 4:2. Гюнге – 15 (Лямин), 30:34 – 4:3. Макаров – 5 (бол., Столяров, Лекомцев), 36:46 – 4:4. Ткачев – 12 (Саболич), 38:34 – 5:4. Райт – 10 (бол., Григорьев, Краснослободцев), 53:17 – 6:4. Кинрейд – 5 (бол., Секстон, Гюнге), 55:47 – 6:5. Саюстов – 6 (п.в.), 59:26 – 7:5.

Вратари: Налимов – Колппанен (58:57 – 59:26).

Штраф: 10 – 6.

Броски: 37 (9+15+12) – 29 (11+13+5).

Судьи: Гофман, Цыплаков.

17 декабря. Владивосток. "Фетисов Арена".