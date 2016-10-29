"Адмирал" взял у "Куньлуня" реванш за поражение в Пекине

"Адмирал" в домашнем мачте регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над "Красной Звездой Куньлунь" (3:1). Команда Александра Андриевского взяла реванш за сентябрьское поражение в Пекине (3:6) и поднялась на 5-е место в восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Фисенко - 5 (Ткачев), 30:14 - 1:0. Яласваара - 1 (бол., Коллинс, Мянтюля), 33:46 - 1:1. Саюстов - 5 (мен.), 42:36 - 2:1. Александров - 4 (п.в., Земченок), 59:31 - 3:1.

Вратари: Налимов - Загидулин (58:39 - 59:31).

Штраф: 6 - 31.

Броски: 33 (9+16+8) - 33 (7+15+11).

Судьи: Ансонс, Оскирко.

29 октября. Владивосток. "Фетисов Арена".