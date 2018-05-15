"Адмирал" выменял у "Югры" двух защитников за 6 миллионов

"Адмирал" выменял у "Югры" защитников Юрия Козловского и Александра Угольникова в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ. По информации "СЭ", сумма компенсации составила 6 миллионов рублей. Напомним, что "Адмирал" до сих пор не расплатился с долгами по зарплате за минувший сезон.



25-летний Козловский в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ провел 25 матчей, в которых отдал три результативные передачи. 29-летний Угольников в 49 играх отметился 13 (8+5) баллами.