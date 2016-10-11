"Адмирал" выиграл у "Нефтехимика"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" в гостях обыграл "Нефтехимик" со счетом 3:1. В следующей игре клуб из Владивостока сыграет в Казани с "Ак Барсом", а нижнекамцы примут "Куньлунь".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Адмирал" (Владивосток) – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Лугин – 7 (бол., Фисенко, Блум), 18:05 – 0:1. Полыгалов – 6 (бол., Кинрейд, Секстон), 20:53 – 1:1. Саболич – 9 (Фисенко), 23:57 – 1:2. Ткачев – 8 (бол., Фисенко, Саболич), 26:34 – 1:3.

Вратари: Лисутин – Бобков.

Штраф: 4 – 10.

Броски: 41 (13+14+14) – 26 (9+10+7).

Судьи: Ибатулин, Кулаков.

11 октября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".