"Адмирал" выиграл у "Авангарда", забросив пять шайб

"Адмирал" на своей площадке обыграл "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 5:4. В составе победителей по разу отличились Максим Казаков, Денис Вихарев, Владимир Бутузов, Андрей Алексеев и Кирилл Воронин. В составе омичей дубль сделал Егор Мартынова, еще по одной шайбе забросили Илья Хохлов и Илья Михеев.

Отметим, что владивостокская команда прервала серию из шести поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Авангард" (Омск) - 5:4 (4:1, 0:1, 1:2)

Голы: Казаков - 6, 0:37 - 1:0. Вихарев - 1 (бол.), 5:12 - 2:0. Бутузов - 6 (бол., Яковлев, Мищенко), 14:20 - 3:0. Алексеев - 1 (Воронин), 15:17 - 4:0. Хохлов - 5 (Перселл, Пережогин), 19:29 - 4:1. Мартынов - 7 (бол., Медведев, Семенов), 33:19 - 4:2. Мартынов - 8 (Медведев, Перселл), 41:35 - 4:3. Воронин - 1 (бол., Вихарев), 46:07 - 5:3. Михеев - 16 (Медведев, Семенов), 48:53 - 5:4.

Вратари: Бобков - Шилин (Фурх, 14:20, 57:59).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 24 (15+7+2) - 45 (8+14+23).

Судьи: Соин, Щенев.

7 января. Владивосток. "Фетисов Арена". 4909 зрителей.