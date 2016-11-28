"Адмирал" ведет переговоры о продаже названия "Фетисов Арены"

Руководство "Адмирала" ведет переговоры о продаже названия "Фетисов Арены" Владивостокскому морскому торговому порту (ВМТП), информирует "Р-Спорт". Ранее появилась информация, что ВМТП выкупил права на название домашнего дворца "Адмирала" и в ближайшее время переименует его в "ВМТП Арену". КСК "Фетисов Арена" был открыт в 2013 году, став домашней ареной "Адмирала" в КХЛ.

На данный момент речь идет о двухлетнем договоре с возможностью автоматического продления. Как только переговоры завершатся, клуб об этом официально объявит.