16:43 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Адмирал" ведет переговоры о продаже названия "Фетисов Арены"

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Руководство "Адмирала" ведет переговоры о продаже названия "Фетисов Арены" Владивостокскому морскому торговому порту (ВМТП), информирует "Р-Спорт". Ранее появилась информация, что ВМТП выкупил права на название домашнего дворца "Адмирала" и в ближайшее время переименует его в "ВМТП Арену". КСК "Фетисов Арена" был открыт в 2013 году, став домашней ареной "Адмирала" в КХЛ.

На данный момент речь идет о двухлетнем договоре с возможностью автоматического продления. Как только переговоры завершатся, клуб об этом официально объявит.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161128/1112907159.html

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