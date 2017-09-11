"Адмирал" в серии буллитов обыграл "Слован"

"Адмирал" обыграл "Слован" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева льда прервали двухматчевую серию поражений, словацкий клуб проиграл в четвертый раз кряду.

Единственную шайбу в составе хозяев в основное время забросил Дамир Жафяров. Этот гол стал для хоккеиста первым в сезоне. У братиславской команды отличился Кэм Баркер.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Слован" (Братислава) – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Жафяров - 1 (Макаренко, Казаков), 28:17 - 1:0. Баркер - 1 (Геноуэй, Кашпар), 59:29 - 1:1.

Победный буллит: Саюстов.

Вратари: Налимов (Серебряков, 65:00) - Штепанек (58:59 - 59:29).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 34 (15+10+9+0) - 21 (9+8+4+0).

Судьи: Гусев, Одиньш.

11 сентября. Владивосток. "Фетисов Арена".