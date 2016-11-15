15:13 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Адмирал" в овертайме вырвал победу у новокузнецкого "Металлурга"

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"Адмирал" победил новокузнецкий "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 ОТ. Победную шайбу провел Джеймс Висниевски.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Металлург" (Новокузнецк) - 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Ткачев - 11 (бол., Саболич, Сигарев), 2:33 - 1:0. Семенов - 7 (мен.), 17:55 - 1:1. Земченок - 3 (Райт, Краснослободцев), 30:16 - 2:1. Комаристый - 4 (Лямкин, Земченко), 58:08 - 2:2. Висниевски - 1 (Райт, Краснослободцев), 60:42 - 3:2.

Вратари: Третьяк - Кареев.

Штраф: 12 - 16.

Броски: 34 (16+10+7+1) - 23 (7+8+8+0).

Судьи: Бутурлин, Комаров.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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