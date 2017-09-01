"Адмирал" в гостях победил "Трактор" благодаря голу Краснослободцева

"Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил "Трактор" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Вадим Краснослободцев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Александров - 1 (бол., Горшков), 6:57 - 0:1. Саболич - 2 (бол., Григоренко), 29:01 - 0:2. Щехура - 3 (бол., Бородкин, Виделль), 34:56 - 1:2. Пеньковский - 2 (бол., Якуценя, Кручинин), 38:43 - 2:2. Краснослободцев - 1 (Махановский), 48:44 - 2:3.

Вратари: Францоуз (58:47) - Налимов.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 27 (6+17+4) - 23 (13+6+4).

Судьи: Беляев, Васильев.

1 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.