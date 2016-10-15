"Адмирал" в гостях переиграл "Ладу"

"Адмирал" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Ладу". Решающую шайбу забросил нападающий Виктор Александров.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Лада" (Тольятти) – "Адмирал" (Владивосток) – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы: Райт – 3 (Гавриленко), 8:57 – 0:1. Бочаров – 6, 17:57 – 1:1. Шенфельд – 4 (бол., Белоусов, Аронсон), 38:19 – 2:1. Саболич – 10 (Ткачев), 43:21 – 2:2. Александров – 2 (Мнацян, Лугин), 44:53 – 2:3.
Вратари: Ежов (59:00) – Бобков.
Штраф: 2 – 6.
Броски: 27 (8+9+10) – 25 (11+4+10).
Судьи: Гашилов, Ержабек.
15 октября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".