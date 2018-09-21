"Адмирал" уступил "Словану"

"Адмирал" дома уступил "Словану" (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дубль сделал Джефф Таффе.

Словацкий клуб набрал восемь очков и занимает восьмое место в Западной конференции. "Адмирал" десятый на Востоке - шесть очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Слован" (Братислава) - 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)

Голы: Дьяков - 2 (А. Стрельцов, Черников), 1:38 - 1:0. Черников - 2 (В. Стрельцов, А. Стрельцов), 4:10 - 2:0. Шос - 1 (Бачик, Лунтер), 6:27 - 2:1. Коньков - 3 (Бутузов), 22:36 - 3:1. Сукель - 2 (Червены, Чипчура), 23:18 - 3:2. Тэйфф - 2 (Вирта, Ржепик), 32:32 - 3:3. Тэйфф - 3 (бол., Желина, Рау), 36:52 - 3:4. Вихарев - 1 (бол., Коньков, Бутузов), 51:27 - 4:4. Ржепик - 6 (Грман, Вирта), 52:51 - 4:5.