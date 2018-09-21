15:00 | Хоккей — КХЛ

"Адмирал" уступил "Словану"

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  • "Адмирал" дома уступил "Словану" (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дубль сделал Джефф Таффе.

    Словацкий клуб набрал восемь очков и занимает восьмое место в Западной конференции. "Адмирал" десятый на Востоке - шесть очков.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    "Адмирал" (Владивосток) - "Слован" (Братислава) - 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)

    Голы: Дьяков - 2 (А. Стрельцов, Черников), 1:38 - 1:0. Черников - 2 (В. Стрельцов, А. Стрельцов), 4:10 - 2:0. Шос - 1 (Бачик, Лунтер), 6:27 - 2:1. Коньков - 3 (Бутузов), 22:36 - 3:1. Сукель - 2 (Червены, Чипчура), 23:18 - 3:2. Тэйфф - 2 (Вирта, Ржепик), 32:32 - 3:3. Тэйфф - 3 (бол., Желина, Рау), 36:52 - 3:4. Вихарев - 1 (бол., Коньков, Бутузов), 51:27 - 4:4. Ржепик - 6 (Грман, Вирта), 52:51 - 4:5.

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  •                        Вратари: Серебряков (59:08) - Штепанек.

    Штраф: 2 - 8.

    Броски: 32 (8+14+10) - 39 (20+14+5).

    Судьи: Гусев, Сергеев.

    21 сентября. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

    Все о КХЛ – здесь.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2018-2019/

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