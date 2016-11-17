"Адмирал" уступил "Сибири"

"Сибирь" на выезде нанесла поражение "Адмиралу" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Заброшенными шайбами отметились Сергей Шумаков и Георгий Мишарин. Для гостей победа стала третьей подряд. "Сибирь" поднялась на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" остался на шестой позиции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Шумаков – 14 (Окулов, Санников), 34:59 – 0:1. Мишарин – 1 (п.в.), 59:59 – 0:2.

Вратари: Бобков (58:15 – 59:59) – Тэйлор.

Штраф: 8 – 10.

Броски: 30 (12+5+13) – 16 (8+5+3).

Судьи: Бутурлин, Оленин.

17 ноября. Владивосток. "Фетисов Арена".