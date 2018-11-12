"Адмирал" уступил "Северстали"

"Северсталь" обыграла "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Победный буллит на счету у Юрия Трубачева.

Этот матч стал первым для команды из Череповца после отставки тренера Александра Гулявцева. Исполняющим обязанности был назначен его помощник Павел Торгаев.

45-летний Гулявцев возглавил "Северсталь" в 2016 году. До этого специалист в течение трех сезонов возглавлял команду ВХЛ – пермский "Молот".

КХЛ



Регулярный чемпионат



"Северсталь" (Череповец) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)



Голы: Глазачев - 5, 6:29 - 0:1. Трубачев - 3 (Гераськин), 57:37 - 1:1.



Победный буллит: Трубачев.



Вратари: Фурх - Красоткин (Серебряков, 65:00).



Штраф: 4 - 22.



Броски: 43 (13+14+14+2) - 21 (7+4+8+2).



Судьи: Кулев, Морозов.

12 ноября. Череповец. "Ледовый дворец". 2709 зрителей.

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