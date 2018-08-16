"Адмирал" уступил немецкому "Айсбэрэну" на турнире в Чехии

"Адмирал" проиграл немецкому клубу "Айсбэрен" (2:3) на Мемориале Збынека Куши, который проходит в чешском Пардубице.

Мемориал Збынека Куши

"Адмирал" (Владивосток, Россия) - "Айсбэрен" (Берлин, Германия) - 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы: Шеппард - 1 (Кюндари, Буш), 10:23 - 0:1. Рэнфорд - 1 (бол., Кеттемер, Ричмонд), 19:17 - 0:2. А. Стрельцов - 1 (В. Стрельцов), 31:18 - 1:2. Смит - 1 (Рэнфорд), 46:49 - 1:3. Бутузов - 2, 59:31 - 2:3.

16 августа. Пардубице. CEZ Arena Pardubice.