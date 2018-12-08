"Адмирал" уступил "Барысу"

"Барыс" на выезде обыграл "Адмирал" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей дубль сделал Патрис Кормье, еще один гол в активе Даррена Дитца. У хозяев отличился Константин Глазачев.
"Барыс" набрал 50 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. У "Адмирала" 20 очков и последнее место
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Адмирал" (Владивосток) - "Барыс" (Астана) - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Глазачев - 9 (Вихарев, Кармашков), 2:15 - 1:0. Кормье - 12 (Бойд, Сведберг), 15:59 - 1:1. Дитц - 11 (Блэкер), 38:23 - 1:2. Кормье - 13 (п.в., Блэкер), 58:43 - 1:3.
Вратари: Красоткин (58:41 - 58:43) - Карлссон.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 15 (8+2+5) - 25 (9+12+4).
Судьи: Кулаков, Цыплаков.
8 декабря. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".
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