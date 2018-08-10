"Адмирал" снова обыграл ЦСКА

"Адмирал" в товарищеском матче по буллитам обыграл ЦСКА - 2:1. Победный бросок исполнил Сергей Коньков.

Отметим, что команды не играли овертайм.

Накануне подопечные Игоря Никитина также уступили клубу из Владивостока в серии буллитов со счетом 0:1.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) - "Адмирал" (Владивосток) - 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Сироткин - 1 (Таратунин, Яковлев), 9:50 - 0:1. Телегин - 1 (Ермаков, Окулов), 31:12 - 1:1.

Победный буллит: Коньков.

Вратари: Сорокин - Красоткин.

Судьи: Гофман, Фатеев.

10 августа. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.