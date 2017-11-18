"Адмирал" разгромил минское "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" в родных стенах нанес разгромное поражение минскому "Динамо" со счетом 5:0. В составе "моряков" дубль оформил Дамир Жафяров и по разу отличились Вадим Краснослободцев, Тигран Манукян и Павел Макаренко.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Адмирал" (Владивосток) – "Динамо" (Минск) – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы: Краснослободцев – 6 (Волченков, Саболич), 0:18 – 1:0. Манукян – 1 (Фищенко, Глазачев), 2:22 – 2:0. Макаренко – 4 (Казаков, Жафяров), 24:24 – 3:0. Жафяров – 7 (Макаренко), 54:44 – 4:0. Жафяров – 8 (бол., Казаков, Глухов), 58:06 – 5:0.
Вратари: Налимов – Энрот.
Штраф: 12 – 10.
Броски: 17 (6+6+5) – 40 (17+10+13).
Судьи: Наумов, Франо.
18 ноября. Владивосток. "Фетисов Арена".
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