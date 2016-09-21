"Адмирал" расторг контракт со Скутаром

"Адмирал" по обоюдному согласию расторг контракт с защитником Марком Скутаром, сообщает официальная страница клуба в социальной сети "Вконтакте". 22-летний россиянин перешел во владивостокский клуб из новокузнецкого "Металлурга". В текущем сезоне он провел два матча. В регулярном чемпионате-2015/16 он отыграл за "Кузню" 36 поединков, набрав 2 (1+1) очка. Отмечается, что он, скорее всего, вернется в "Металлург".